„Schon vor dem Start war es die Hölle“

Wasser aus dem See getrunken

Auch das Rennen lief nicht problemlos ab. Da es sich um ein Wettschwimmen mit mehreren Teilnehmern handelte, hatte der Ultraschwimmer dieses Mal kein eigenes Boot an seiner Seite, von dem Verpflegung gereicht wurde. „Ich hatte alles auf meine Boje geklebt, die mich dadurch aber immer etwas gebremst hat. Bei Kilometer 9 von 17 habe ich schließlich alles ausgetrunken, weil ich wusste, dass noch zwei Verpflegungsstationen des Veranstalters kommen“, schildert Hengl den Rennverlauf. An den Stationen allerdings schwamm er zweimal vorbei – und konsumierte in der Not das Wasser des Kärntner Sees.