Depay rettet mit Rekord 3:2-Sieg der Niederlande

Mit einem Doppelpack gegen Außenseiter Litauen (11., 63.) hat Memphis Depay am Sonntag nach einer wenig überzeugenden Mannschaftsleistung nicht nur den 3:2-Sieg der Niederlande in der WM-Qualifikation gerettet, sondern auch eine neue Oranje-Bestmarke aufgestellt.
Mit nun 52 Treffern in 104 Spielen überholte der 31-Jährige, der für den brasilianischen Klub Corinthians kickt, seinen einstigen Teamkollegen Robin van Persie (50) und ist alleiniger Rekordhalter.
Nach Depays erstem Treffer und dem 2:0 durch Quinten Timber (33.) sah alles nach einem souveränen Erfolg der Niederländer aus. Doch Gvidas Gineitis (36.) und Edvinas Girdvainis (43.) glichen noch vor der Pause für die bis dahin harmlosen Litauer aus. Dann schlug Depay wieder zu und machte den Auswärtssieg perfekt. Mit zehn Punkten aus vier Partien führt sein Team Gruppe G an.
Kommentare
