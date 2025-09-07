Depay rettet mit Rekord 3:2-Sieg der Niederlande

Nach Depays erstem Treffer und dem 2:0 durch Quinten Timber (33.) sah alles nach einem souveränen Erfolg der Niederländer aus. Doch Gvidas Gineitis (36.) und Edvinas Girdvainis (43.) glichen noch vor der Pause für die bis dahin harmlosen Litauer aus. Dann schlug Depay wieder zu und machte den Auswärtssieg perfekt. Mit zehn Punkten aus vier Partien führt sein Team Gruppe G an.