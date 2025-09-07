Papst Leo XIV. versetzt Kameramann einen Schlag

Während Papst Leo XIV. mit dem Papamobil durch die Menge fährt, werden Fahnen geschwenkt und Kuscheltiere fliegen durch die Luft. Der Pontifex wurde sogar mit Plüschtieren beworfen. Ein ganz schöner Trubel also. Als Leo XIV. auf dem offenen Wagen einen Gegenstand auffangen wollte, griff er schwungvoll nach hinten und erwischte mit der Hand seinen offiziellen Kameramann. Dieser wurde laut Medienberichten zwar durchgerüttelt, blieb aber unverletzt.