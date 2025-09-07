Kommt jetzt der Nationencup in die Steiermark?

Lange ist’s her! Seit 2015 fand in der Steiermark keine Vierstern-Prüfung in der Vielseitigkeit statt, seit 2017 überhaupt keine mehr in ganz Österreich. „Weil der Aufwand riesig ist, du mehr Richter, mehr Sprünge brauchst. Da reden wir auch von viel höheren Kosten“, so Vielseitigkeitsreiter Daniel Dunst. Der es sich aber nicht nehmen ließ, just beim Heimevent – der Staatsmeisterschaft am RC Schloss Kornberg bei Feldbach – nach zehn Jahren den Bann zu brechen.