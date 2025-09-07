Hornissen attackierten Radlerin: Lebensgefahr!

Am Sonntagnachmittag waren ein 63-Jähriger und seine Gattin (57) mit ihren Fahrrädern in Hofstätten (Gemeinde Kumberg) unterwegs, als der Mann plötzlich Schreie seiner hinter ihm fahrenden Frau hörte. Kurz darauf wusste er, warum: Auch ihn stachen mehrere Hornissen! Seine Frau stürzte nach dem Angriff mit dem Rad und erlitt durch mehrere Hornissenstiche einen lebensbedrohlichen allergischen Schock.