McIlroy gewinnt die Irish Open – Wiesberger 26.

Wiesberger hatte auf Rang sieben liegend den Cut fürs Wochenende geschafft. Eine schwache 76er-Runde am Samstag verhinderte jedoch ein Topergebnis. Das konnte auch eine gute Runde am Sonntag, auf der Wiesberger ein Eagle auf der fünften Bahn gelang, nicht mehr rausreißen. Am Ende stand eine 283 (5 unter Par) auf seiner Scorekarte.