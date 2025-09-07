McIlroy gewinnt die Irish Open – Wiesberger 26.

Golfprofi Bernd Wiesberger hat die topbesetzte Irish Open auf Rang 26 beendet. Den Sieg holte sich der nordirische Superstar Rory McIlroy, der sich im Stechen durchsetzte.
Wiesberger konnte am Wochenende im K-Club von Straffan zwar den Top-10-Platz, den er am Freitag zur Halbzeit inne hatte, bei dem 6-Mio.-Dollar-Event nicht halten. Mit einer guten 69er-Runde am Sonntag sicherte sich der ÖGV-Golfer aber sein drittbestes Tourergebnis heuer.
Wiesberger hatte auf Rang sieben liegend den Cut fürs Wochenende geschafft. Eine schwache 76er-Runde am Samstag verhinderte jedoch ein Topergebnis. Das konnte auch eine gute Runde am Sonntag, auf der Wiesberger ein Eagle auf der fünften Bahn gelang, nicht mehr rausreißen. Am Ende stand eine 283 (5 unter Par) auf seiner Scorekarte.
McIlroy (271 bzw. 17 unter Par) feierte indes seinen 20. Sieg auf der DP World Tour, den zweiten im K-Club. Er gewann im Stechen am dritten Extraloch gegen den Schweden Joakim Lagergren. Matthias Schwab hatte in Irland den Cut verpasst.
Ab Donnerstag spielt Europas Elite beim mit 9 Millionen Dollar dotierten Flagship-Turnier der Tour im Wentworth Club im Südwesten Londons. Neben Wiesberger, der dort wichtige Punkte für das „Race to Dubai“ und für die Tourkarte sammeln kann, ist auch fast das komplette europäische Ryder-Cup-Team am Start. Nur Sepp Straka fehlt.
