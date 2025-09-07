Seilbahnunglück dauerte laut Bericht 50 Sekunden

Kabel sollte in neun Monaten ausgetauscht werden

Wie berichtet, war das zum Unfallzeitpunkt vorhandene Kabel, das den Wagen trug, erst seit 337 Tagen im Einsatz. Es sollte in knapp neun Monaten ausgetauscht werden. Der Kabeltyp, der aus sechs Strängen mit je 36 Stahldrähten besteht, wird seit ungefähr sechs Jahren in der Standseilbahn in Lissabon verwendet. Der „Elevador da Glória“ befördert jährlich ungefähr drei Millionen Passagierinnen und Passagiere.