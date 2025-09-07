Radfahrer fand gewilderte Rehgeiß im Straßengraben

Eine grausige Entdeckung musste ein Radfahrer am Sonntag in Moosbach (Bezirk Braunau) machen: Er fand im Straßengraben eine verendete Rehgeiß. Das Tier war offenbar Opfer jenes Wilderers geworden, der seit längerem im Innviertel sein Unwesen treibt.
Ein bislang unbekannter Täter dürfte zwischen 6.September 2025 und 7. September 2025 im Gemeindegebiet von Moosbach mit einem Kleinkalibergewehr auf eine ca. dreijährige Rehgeiß geschossen haben.
In Straßengraben
Die Rehgeiß wurde am Sonntag von einem Radfahrer in einem Straßengraben neben der L1095, Treubacher Landesstraße gefunden. Damit hat der ominöse Schütze bereits mehr als 20 Mal im Innviertel gewütet. Alle Versuche von Jägerschaft und Exekutive, den Wildfrevler zu stoppen, schlugen bisher fehl.
