Radfahrer fand gewilderte Rehgeiß im Straßengraben

In Straßengraben

Die Rehgeiß wurde am Sonntag von einem Radfahrer in einem Straßengraben neben der L1095, Treubacher Landesstraße gefunden. Damit hat der ominöse Schütze bereits mehr als 20 Mal im Innviertel gewütet. Alle Versuche von Jägerschaft und Exekutive, den Wildfrevler zu stoppen, schlugen bisher fehl.