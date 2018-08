Farbenfrohes Fest der Brauchtumsvielfalt

Brauchtums- und Trachtenvielfalt

Es war wieder eine beeindruckende und vor allem friedliche Demonstration der Brauchtums- und Trachtenvielfalt, die der Festumzug am Samstag in der Draustadt den Zigtausenden Besuchern bot. Insgesamt 82 Folkloregruppen - 23 allein aus den südlichen Nachbarländern Italien und Slowenien und sogar aus Estland und der Ukraine - nahmen bei fast unerträglicher Hitze an der farbenprächtigen Trachten-Parade teil: Goldhaubenfrauen, Volkstanzgruppen, Schuhplattlern, Heimat- und Kulturvereine, Gesangsensembles und Blasmusikkapellen. Und eines ist gewiss: Mehr Dirndlkleider und Lederhosen sah man zuletzt höchstens beim Konzert von Andreas Gabalier im Münchner Olympiastadion.