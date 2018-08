Moderatorin Katja Burkard besuchte die „Krone“

Ja, ich geb’s zu - ich bin der größte Fan von Katja Burkard. Und das kam so: Beide Eltern berufstätig, verbrachte ich den Großteil meiner Kindheit bei meiner Oma Rosa. Nach der Schule stand nicht nur das beste Mittagessen auf dem Tisch, sondern auch die Nachrichtensendung „Punkt 12“, seit jeher moderiert von Burkard, auf dem Programm. Ich kann mich noch an folgenden prägenden Satz erinnern: „Oma, wenn ich groß bin, will ich so sein wie sie.“