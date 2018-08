Graz: Ajax-Fans marschieren lautstark zum Stadion

Nach dem 2:0 im Hinspiel geht Ajax Amsterdam als großer Favorit in das Champions-League-Qualifikationsrückspiel gegen Sturm Graz. Während vor einer Woche gut 2000 Sturm-Fans in Amsterdam für einen beeindruckenden Marsch durch die Stadt gesorgt hatten (mehr dazu hier), zogen am Mittwoch circa 500 niederländische Anhänger durch Graz und machten viel Stimmung.