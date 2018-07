Sturm-Fans sorgen in Amsterdam für tolle Stimmung!

Großer Bahnhof mitten in Amsterdam: Die Fans von Sturm Graz verwandelten das Herz der Amstel-Stadt regelrecht in eine Fankurve und tauchten die rot-weiße Ajax-Heimat in Schwarz und Weiß. Sturms Vorstandsriege um Klubboss Christian Jauk und Aufsichtsratschef Ernst Wustinger, der mit ÖFB-Teamchef Franco Foda am Matchtag anreiste, war mittendrin. „Wahnsinn, wie viele da sind“ staunte Wustinger.