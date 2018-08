Lenker: „Am Land brauche ich keinen Führerschein“

„Ich würd‘ euch in den Kopf schießen“

Nahe der Schule und der Feuerwehr in Pirka entdeckte eine Streife die beiden anderen Herren. Der Lenker suchte erneut das Weite, übrig blieb sein Freund: „Hätt’ ich was anderes mit, würd’ ich euch damit in den Kopf schießen“, bedrohte der 24-jährige Beifahrer die Beamten, die ihn sogleich überwältigten. Es stellte sich heraus, dass ihm auch der Pkw gehörte.