Hack im Häfn: Insassen füllten sich ihre Taschen

Wie genau der Hack des Bezahlsystems vonstattenging, ist nicht bekannt. Allzu komplex dürfte die Angelegenheit allerdings nicht gewesen sein, immerhin fand sie nicht nur in einem, sondern in fünf staatlichen und einem privaten Gefängnis Anwendung. Jenen Häftlingen, die sich unerlaubterweise bereichert hatten, will man solche Aktionen mit Disziplinarmaßnahmen austreiben.