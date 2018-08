Briefträger stellte Wahlkarten nicht korrekt zu

Enormer Druck in der Arbeit. Damit hatte ein Postler in Niederösterreich zu kämpfen - just zu einer Zeit, als die Nationalratswahl 2017 anstand und Wahlkarten auszutragen waren. Doch der 26-Jährige, der jetzt in Wiener Neustadt angeklagt ist, war am Ende. Resultat: Leute bekamen ihre Wahlkarte nicht überreicht ...