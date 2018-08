Zehn kuriose Hochzeitstraditionen aus Europa

Andere Länder, andere Sitten - Der schönste Tag im Leben geht in jedem Kulturkreis mit gewissen Traditionen und Bräuchen einher. Nicht nur von Brautpaar zu Brautpaar, auch von Land zu Land wird das Ja-Wort unterschiedlich zelebriert. Aufgepasst also, wer bei einer Hochzeit im Ausland in kein kulturelles Fettnäpfchen treten will: Denn in Schweden, Ungarn, Frankreich und Co. kann Sie auf der Feier Eigentümliches erwarten ...