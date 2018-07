„Electric Nation Vienna“: Die größten DJs hautnah!

Die besten DJs der Welt

Allen voran etwa der derzeit wohl beste DJ der Welt, der Niederländer Martin Garrix, der u.a. mit Songs wie „Animals“ oder „There For You“ für Streaming-Bestleistungen und zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen sorgte. Ebenfalls mit am Start sind der norwegische Kapuzenmann Alan Walker, der US-Amerikaner Deorro, ECHO-Gewinner Alle Farben, der australische Sonnyboy Will Sparks, Third Party und der Holländer Tony Junior.