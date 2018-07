„Falscher Ehrgeiz“ führte auf Anklagebank

Der Sachverhalt ist klar: die Briefwahlstimmen wurden in Villach gesetzwidrig ausgezählt - nicht wie vorgeschrieben Montagfrüh unter einem genau vorgegebenen und politisch besetzten Mehraugenprinzip, sondern schon Tage vorher. Ein Abteilungsleiter der Stadt hatte aus falschem „Ehrgeiz“ begonnen, alles vorab und teils alleine auszuzählen. Die Kuverts hatte er einfach in seinem Büro gelagert. „Er war der Mister Wahl in Villach, der es gut zu machen glaubte“, meint Verteidiger Meinhard Novak. Die Bezirkswahlbehörde unter Bürgermeister Günther Albel ließ ihn machen - und bestätigte Sitzungen, die es nie gegeben hatte, und Auszählungen, für die sie keinen Finger rührte.