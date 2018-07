Erpresser-Mail mit Vorwurf zu Besuch von Sexseiten

Immer häufiger tauchten in Oberösterreich zuletzt Mails auf, in denen - wie berichtet - behauptet wird, der Empfänger sei mit Hilfe von Schadsoftware beim Besuch von Pornoseiten gefilmt worden. Die Opfer werden aufgefordert Lösegeld zu zahlen. Für den Fall, dass sie das nicht tun, wird ihnen angedroht, dass Videos, auf denen zu sehen ist, wie sie sich selbst befriedigen, an alle ihre Kontakte geschickt würden. Das „Lösegeld“ soll in Form von Bitcoins binnen 72 Stunden bezahlt werden.

Tipp des Landeskriminalamts: derartige Mails sofort löschen!