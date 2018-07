EU-Rekordstrafe frisst Google die Gewinne auf

Über 20 Prozent Wachstum pro Quartal

Das Unternehmen konnte seinen Umsatz nun seit zwei Jahren in jedem Quartal um mehr als 20 Prozent steigern. „Es gibt keinen Zweifel an der Vorherrschaft von Google auf den Markt für digitale Werbung“, lobte Analyst Richard Kramer von Arte Research. Google erwirtschaftet 86 Prozent seines Umsatzes mit Werbung und investiert, um diese Stellung zu behaupten. Google-Chef Sundar Pinchai sagte, Software mit Künstlicher Intelligenz solle dabei helfen, die Platzierung von Anzeigen zu verbessern. Positiv kam bei Analysten an, dass Google erstmals seit drei Jahren weniger Geld an Website-Anbieter zahlen musste, um Verbraucher auf die Seiten seiner Werbekunden zu locken. Das sei „der beeindruckendste Teil“ der Geschäftszahlen, sagte Atlantic Equities-Analyst James Cordwell.