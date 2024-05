Blaue Bombe? Worüber Pascuttini auspacken will

„Einzeltäter-Theorie“ widerlegt?

Umso mehr steht dafür mit Pascuttini eine andere Auskunftsperson des Tages im Rampenlicht. Der ehemalige Freiheitliche wird gewiss erscheinen und viel Brisantes über die blaue „Finanzcausa Steiermark“ und Parteigranden zu erzählen haben. Bereits am Wochenende kursierten Abschriften eines Tonbands in diversen Medien, wonach Matthias Eder Aussagen in seiner Selbstanzeige, Gelder der Stadtpartei und des Gemeinderatsklubs für sich selbst verwendet zu haben, im Rahmen eines zufälligen Treffens bei einem Würstelstand am Grazer Hauptplatz, zurückgenommen haben soll.