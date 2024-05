Stetige ukrainische Angriffe: Kreml verlegt Flotte

Neue Satellitenbilder, veröffentlicht vom Nachrichtenmagazin „Newsweek“, dokumentieren den Bau eines Hafens in Otschamtschire, einer Küstenstadt in der von Georgien abtrünnigen und mit Russland verbündeten Region Abchasien. Bereits vergangenen Oktober kündigte Abchasien eine Vereinbarung mit dem Regime in Moskau zur Errichtung eines neuen russischen Marinestützpunktes an, im Jänner wurde diese schließlich unterzeichnet.