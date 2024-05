Verdächtige (19) wegen drei Zündeleien im Visier

Drei Brände in Folge, der letzte in der Nacht zum Montag: In Goldwörth ging kurz nach Mitternacht ein Stadl bei einem Bauernhof in Flammen auf, unweit jener Stelle, an der eine Woche zuvor mit zwei abgefackelten Holzstößen eine neue Brandserie in der Gegend begonnen hatte. Das gefährlichste Feuer war am Wochenende am Ortsplatz von Feldkirchen gelegt worden – hier brannte der Holzstadel einer ehemaligen Fleischerei (siehe auch unsere Grafik).