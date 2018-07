Fahrerflucht nach Kollision mit Mopedfahrer (15)

Die 29-Jährige, die auf der Villacher Straße in Spittal in einen Kreisverkehr einfahren wollte, hatte den Buben übersehen und fuhr dem Moped von hinten auf. „Durch den Anprall kam der Lenker zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Die Lenkerin beging Fahrerflucht und fuhr davon“, schildert ein Polizist. Nach einer Fahndung konnte das Auto der Spittalerin auf einem Parkplatz aufgefunden werden. Der Polizist weiter: „Die Lenkerin wurde zum Alkotest aufgefordert, welcher positiv verlief und eine starke Alkoholisierung ergab. Die Lenkerin gab an, nach dem Verkehrsunfall getrunken zu haben.“ Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.