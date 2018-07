Umwelt-Fahrverbot am Neuen Platz könnte kippen

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SP) hält jedoch am Verbot fest: „Die Feinstaubwerte in der Stadt haben sich durch ein Bündel an Maßnahmen verbessert. Der Neue Platz ist eine davon.“ Überdies sei die Maßnahme per Verordnung des Landes eingeführt worden und könne von der Stadt nicht aufgehoben werden. Das letzte Wort dürfte aber noch nicht gesprochen sein.