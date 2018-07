Bei Erntearbeiten ging Strohpresse in Flammen auf

Freitagnachmittag wurden die Feuerwehren Kappel am Krappfeld, Passering, Guttaring und Althofen alarmiert. Bei Erntearbeiten in Kappel am Krappfeld war eine Strohpresse in Flammen geraten. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die entstandene Schadenshöhe dürfte jedoch groß sein.