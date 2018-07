Kurz: „Kämpfen gegen jede Form von Antisemitismus“

„Wir bekennen uns zu jüdisch-christlichen Wurzeln“

Auch in der brisanten Debatte rund um Schächtungen, die in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt hatte, bezog die Bundesregierung Freitagfrüh Stellung, nachdem sich Kurz bereits zuvor auf Twitter dankbar für die „sensible Haltung“ gezeigt hatte, mit der die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Thema behandelt habe. So stellte Kanzleramtsminister Gernot Blümel klar, dass es keine Registrierung von Kunden von koscherem Fleisch geben werde. „Wir bekennen uns ganz klar zu unseren jüdisch-christlichen Wurzeln und werden diese auch künftig gegen Eingriffe und Angriffe verteidigen. Wir sehen es als Auftrag und gleichzeitig Selbstverständlichkeit, dass jüdisches Leben in unserem Land in Sicherheit und ohne Einschränkungen gewährleistet ist“, so Blümel. Damit tritt der Minister und Kanzler-Vertraute Plänen des niederösterreichischen FPÖ-Landesrates Gottfried Waldhäusl entgegen, der zuletzt erklärt hatte, Schächtungen in Zukunft eindämmen zu wollen.