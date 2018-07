„Schächtungsgesetz war mit SPÖ abgesprochen“

Kultusgemeinde: „Das wird so in diesem Lande nicht stattfinden“

Deutsch geht davon aus, dass es zu keiner Registrierung von Käufern koscheren Fleisches kommen wird. „Das wird so in diesem Lande nicht stattfinden. Wenn es die FPÖ will, dann sollen sie es wollen, aber so wird es hier nicht gespielt. Wir lassen uns auch unser Österreich, und wir leben alle sehr gerne in Österreich, wir lassen uns das nicht durch einige Leute madig machen“, erklärte Deutsch.