Cloud-Boom beschert Microsoft kräftige Zuwächse

Microsoft hat dank seines brummenden Cloud-Geschäfts Umsatz und Gewinn kräftig steigern können. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Juni legte der Überschuss im Jahresvergleich um knapp zehn Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar zu, wie Microsoft am Donnerstag am Konzernsitz in Redmond im US-Staat Washington mitteilte. Die Erlöse stiegen um mehr als 17 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar.