Biden wird Opfer des Gazakriegs

Biden droht noch schlimmeres Ungemach: Die Großelterngeneration der jetzigen Uni-Besetzer, die Bewegung gegen den Vietnamkrieg, hatte 1968 die USA in Atem gehalten. An der Universität von Kent erschoss die Nationalgarde damals vier Studenten. Der Parteikonvent der Demokraten in Chicago zur Wahl des Präsidentschaftskandidaten ging dann in wüsten Straßenschlachten unter.