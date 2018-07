ORF-Redakteurin teilt Kern-Posting: FPÖ empört

„Einige linke ORF-Redakteure verlieren offenbar ihre letzten Hemmungen, wenn es darum geht, die aktuelle Bundesregierung zu bekämpfen und die SPÖ zu unterstützen“, polterte Jenewein via Aussendung. Pawlicki sei herzlich eingeladen, „sich parteipolitisch zu engagieren, aber dies sicher nicht vom Redakteurssessel am Küniglberg aus“. Die FPÖ hatte in der Vergangenheit immer wieder (politische) Social-Media-Aktivitäten der ORF-Redakteure kritisiert.