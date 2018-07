Nächtliches „Wildpinkeln“ führte zu Tumult

Vertagt

Der Angeklagte selbst bekannte sich nicht schuldig. Ein weiterer Zeuge habe den Security zu Boden geworfen. Vielleicht sei es dabei zum Fingerbruch gekommen - mit Sicherheit wusste das aber gestern niemand. Die Freunde seien dann aufgebrochen und nach einigen Minuten von „sechs oder sieben Securitys“ eingeholt worden. „Die haben uns gesagt, dass einer von ihnen einen gebrochenen Finger hat“, so der Angeklagte. Der 21-Jährige sei eingekreist worden, und habe als Antwort auf einige Beleidigungen seinerseits einen Faustschlag in das Gesicht bekommen. Weil von den geladenen Securitys am Donnerstag keiner da war, wurde die Verhandlung vertagt.