Burgenland-Vize Tschürtz empört mit Facebook-Bild

Auf dem von ihm geteilten Bild sind verschleierte Muslime am Strand zu sehen. Darüber steht: „Geht nicht so weit ins Wasser, Kinder, sonst holen euch die Europäer!“ Die grüne Landessprecherin Regina Petrik prangerte den Beitrag als „pietätlos“ an. Mittlerweile hat Tschürtz das Foto von seiner Seite genommen.