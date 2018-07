Sekundenschlaf führte zu Verkehrsunfall

Weil er während der Fahrt kurz einnickte, kam ein 54-jähriger Mann aus Thal in der Steiermark am Mittwochnachmittag bei Griffen von der Überholspur der Südautobahn nach rechts auf den ersten Fahrstreifen ab. Dabei fuhr der Lenker einem Lkw hinten auf. Der Mann und seine im Fahrzeug befindliche 51-jährige Gattin wurden leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Die Verletzten wurden von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.