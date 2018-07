Gefängnis nach Hitlergruß beim Fußballmatch

Als Richterin Michaela Sanin nach dem Wahlspruch der Geschworenen ruhig das Urteil verkündet, wird der Angeklagte blass: In Deutschland gelten andere NS-Gesetze, Österreich ist viel strenger. Aufgrund seines nicht ungetrübten Vorlebens gibt es zwei Jahre, davon vier Monate unbedingt. Während der 30-Jährige noch um Bedenkzeit bittet, kommt es vor dem Gerichtssaal zum Tumult. Staatsanwalt Markus Kitz war auf einen tätowierten Besucher aufmerksam geworden: Der Deutsche hat NS-Runen und Hakenkreuze am Körper. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.