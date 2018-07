Rezept der Woche: Salbei-Melanzani-Cordon Bleu

Zubereitung: Die Melanzani in ca. ¾ cm dicke Scheiben schneiden (geht sehr gut mit der Brotschneidmaschine). Die Scheiben in einer Pfanne mit etwas Olivenöl beidseitig kurz anbraten, sie sollen etwas weich werden. Die weichen Melanzanischeiben mit je 1 Scheibe Schinken, Käse sowie einem Salbeiblatt füllen, zusammenklappen und evtl. mit Zahnstochern fixieren. Die Melanzanischnitzel mit Salz und Pfeffer würzen. Zuerst in griffigem Mehl, dann in verschlagenen Eiern und zuletzt in Bröseln wenden. Beidseitig in heißem Olivenöl braun braten. Mit Gemüsereis oder Braterdäpfeln servieren.