Retten liegt ihm im Blut

Anderen zu helfen, ist Robert Schleiner ein großes Bedürfnis. 25 Jahre war der 56-Jährige Notfallsanitäter beim Roten Kreuz, 15 Jahre Flugretter am Rettungshubschrauber RK1. Heute ist er Obmann-Stellvertreter der Bergrettung Radenthein. „Am anspruchsvollen Falkensteig hatten wir schon einige Einsätze“, verrät Robert während des kurzen Zustiegs direkt vom Falkertsee (1872 m) in den Nockbergen: „Deshalb ist es wichtig, dass wir Bergretter unser Einsatzgebiet gut kennen. Außerdem schafft es Vertrauen, wenn uns Wanderer dabei sehen, denn so wissen sie, dass jemand da ist, sollten sie einmal nicht mehr weiter kommen.“