„The First Purge“: Wie das legale Gemetzel begann

Wenn der Gastroenterologe von Purgieren spricht, dann ist schlicht von Abführmittel die Rede. Um Säuberungen (s. Titel) viel dramatischerer Art geht es in diesem Terrorthriller, der an unsere niedrigsten Instinkte appelliert und nach „The Purge“ erzählen soll, wie es zu den Stunden der Gesetzlosigkeit auf dem amerikanischen Kontinent kam, in denen moralische Grenzen völlig aufgehoben zu sein scheinen.