Mailaccount von Kärntner Schauspieler gehackt!

Danach begannen noch skrupellosere Betrüger, sogenannte „Crypto-Locker“ in Mails einzuarbeiten. Sobald der Empfänger einen Link anklickte, ging eine Webseite auf und der Virus legte den Computer lahm. In so einem Fall erscheint ein Fenster mit Telefonnummer. Die Betrüger fordern einen Betrag, den man einzahlen muss, um den Computer wieder in Gang zu kriegen. Das heißt aber nicht, dass er auch virenfrei ist.