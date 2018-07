Die Bauern sind DIE Sündenböcke in Tirol

Schwarze Schafe gibt es überall

Natürlich gibt es auch in den Reihen der Bauern das eine oder andere schwarze Schaf, keine Frage. Doch die gibt es bekanntlich überall! Die Realität sieht aber in den meisten Fällen ganz, ganz anders aus. Der klassische Tiroler Landwirt ist weder ein Großgrundbesitzer noch ein fauler Schmarotzer oder ein gut vernetzter Politiker.Doch das kann man natürlich nicht vom Bürosessel oder vom Wohnzimmersofa aus beurteilen. Was leider viele der Kritiker tun! Wer da mitreden will, der muss nur einmal einen der vielen kleinen Bauern in diesem Land besuchen. Wie der Verfasser dieser Zeilen, der übrigens keinen bäuerlichen Hintergrund hat und weit davon entfernt ist, als befangen zu gelten. Der hatte nämlich nicht einmal eine Katze...