Gefasste Einbrecher narren weiter die Ermittler

„Es sind zwei härtere Nüsse, mit denen wir es da zu tun haben“, war zuletzt aus Ermittlerkreisen zu hören. Die zwei Männer, die am Montag Vormittag während eines Einbruchs in einer Wohnanlage am Lohbachufer direkt in den Fängen der Polizei landeten, waren bei den bisherigen Einvernahmen nicht sonderlich kooperativ. „Sie sind nur teilgeständig. Obwohl sie auf frischer Tat ertappt wurden“, heißt es seitens der Kripo.