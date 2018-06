Einbrecher auf frischer Tat von Polizei ertappt

Komplize versteckte sich in anderem Raum

Ein zweiter Täter wollte die Polizei zunächst offenbar in die Irre führen. „Der mutmaßliche Komplize hatte sich in einem anderen Raum versteckt. Er glaubte wohl, dass sich die Polizei mit einem Täter zufriedengibt“, ergänzt Rimml. Dem war aber nicht so. Auch beim zweiten Verdächtigen klickten dann die Handschellen.