Kurz „Arbeitszeit-Reform ist keine allzu große“

Liste Pilz: „Es hätte auch Montag oder Dienstag getagt werden können“

Freilich hatte die Opposition an sich gar nicht kritisiert, dass Kurz am Gipfel teilnimmt, sondern dass Sobotka den Freitagnachmittagstermin verfügt hatte, obwohl klar gewesen sei, dass es damit für den Kanzler knapp werde. So erinnerte der geschäftsführende Klubchef der Liste Pilz, Wolfgang Zinggl, daran, dass etwa auch Montag oder Dienstag getagt werden hätte können. Dies habe Sobotka nur abgelehnt, weil er selbst in den USA war. Dabei wäre eine Sitzung wohl auch ohne den Nationalratspräsidenten machbar gewesen. Seitens der NEOS wurde Kurz persönlich in Verantwortung genommen. Der Bundeskanzler fehle im Nationalrat „de facto jedes Mal“. Daher stelle sich die Frage, ob er das Hohe Haus in irgendeiner Form ernst nehme. Er habe nicht den Eindruck, so NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak.