Salvini: „Ich traue den Worten beim Gipfel nicht“

„Dies bedeutet, die Migranten in den meisten Fällen nach Italien zurückzuschicken“, warnte Berlusconi, Chef der oppositionellen Forza Italia, in einem offenen Brief an die Tageszeitung „Corriere della Sera“. Italien habe eine große Last wegen der Flüchtlingsproblematik getragen. Daher sei die Kritik anderer EU-Länder am neuen Migrationskurs der Regierung Conte zurückzuweisen. „Vor allem wenn diese Kritik von Ländern wie Frankreich kommt, das eine gravierende Verantwortung für die libysche Tragödie und für den Flüchtlingsnotstand trägt“, schrieb der 81-jährige Politiker.