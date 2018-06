Einigung um 4.34 Uhr: EU verschärft Asylpolitik

Kurz: „Österreich beteiligt sich nicht an Verteilung in der EU“

Kurz berichtete von einer „langen und harten Diskussion“. Es gebe noch immer sehr unterschiedliche Zugänge zur Migrationspolitik. Der Bundeskanzler machte auch klar, dass sich Österreich nicht an der Verteilung in der EU beteiligen wolle. Österreich habe schon überproportional viele Menschen aufgenommen. Es gehe darum, den Zustrom zu reduzieren, sagte er. Österreich habe „deutlich mehr aufgenommen als andere Staaten“. Er sei froh, dass jetzt der Fokus auf dem Außengrenzschutz liege.