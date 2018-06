ÖGB zahlt Demonstranten Wien-Trip ohne Kostenlimit

Für Demonstranten, die gegen den Zwölf-Stunden-Tag am Wiener Westbahnhof protestieren, lässt der Gewerkschaftsbund (ÖGB) einiges springen: So wird zum Beispiel Vorarlberger Mitgliedern, die am Samstag mit dem Zug kommen, sowohl die Anreise als auch eine Übernachtung in Wien bezahlt.