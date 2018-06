Nach Unfalltod: „Von Florian bleibt mir nur Baby“

Werdende Mutter braucht dringend Hilfe

Ohne Florians Einkommen vom Job in der Voest in Linz sieht es finanziell für die Zukunft sehr schlecht aus. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Wenn Sie, liebe Leser, Michelle und dem ungeborenen Baby bei dem schwierigen Start in ein Leben ohne Papa helfen möchten, spenden Sie bitte an unser Sonderkonto, Kennwort Florian. Jeder Cent kommt direkt dem Baby zugute! Danke!