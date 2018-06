Unfallopfer hinterlässt schwangere Freundin (20)

Freundin nach Hause gefahren

Nachdem Florian seine Freundin daheim in Ebensee abgesetzt hatte, machte er sich in seinem Mitsubishi auf den Weg nach Linz, wo er in der Voest arbeitete. Doch er kam nie an: Auf der B 145 in Pinsdorf überholte er riskant, kam ins Schleudern, fuhr auf eine Leitschiene auf und wurde 20 Meter weit durch die Luft geschleudert. Beim Aufprall in einer angrenzenden Wiese starb der junge werdende Vater.