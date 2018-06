Lkw mit schweren Mängeln aus Verkehr gezogen

Reifen nur noch mit einem statt zehn Bolzen fixiert

Unter anderem war eine Felge eines Reifens am Sattelanhänger nur noch mit einem Bolzen, anstatt normalerweise mit 10 Radbolzen fixiert. Laut Behörden wäre es jederzeit möglich gewesen, dass das Schwerfahrzeug während der Fahrt einen Reifen verliert. Nicht auszudenken, was da passieren kann, da Lkw-Reifen in so einer Situation zu Geschossen werden. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen des Sattelanhängers wurden vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt somit versagt. Zudem wurden Sicherheitsleistungen eingehoben. Weiters folgen Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein.