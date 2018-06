Betrunkener Iraker (64) schlug auf Polizisten ein

Polizist erheblich verletzt

Als eine Streife am Einsatzort eintraf, ging der Verdächtige plötzlich auf einen Beamten los. Er verpasste dem Gesetzeshüter zunächst einen Schlag gegen die Brust. Bei der Festnahme rastete der 64-Jährige dann offenbar noch mehr aus. Er wehrte sich so heftig, dass ein Polizist erhebliche Verletzungen an der Hand erlitt.